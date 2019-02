L'ultimo saluto degli amici a Mauro Benedetti, scomparso nel tragico incidente di lunedì scorso

Nella chiesa di San Giuseppe Operaio a Ravenna sono stati celebrati oggi 8 febbraio, con una toccante cerimonia, i funerali di Mauro Benedetti, scomparso lunedì 4 febbraio nel tragico incidente avvenuto sulla statale Adriatica. Ex infermiere ormai in pensione, Mauro Benedetti era molto noto in città ed è stato ricordato anche dai suoi vecchi colleghi che hanno aperto una sottoscrizione in sua memoria. Durante la cerimonia non sono mancati momenti di poesia, musica e letture di testi di versi di Dante.

Attore teatrale per passione, Mauro Benedetti aveva recitato anche in serie tv, in videoclip come quello "Per colpa di chi" di Zucchero, oltre che in un celebre spot per “Poltrone e Sofà” dove era comparso insieme a Sabrina Ferilli.