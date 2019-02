Con lo scalo della Viking Jupiter è partita la stagione crocieristica 2019 di Ravenna Cruise Port

Gioiello della Viking Cruises, la Jupiter è stata costruitada Fincantieri di Ancona secondo le più recenti normative in tema di sicurezza della navigazione e di salvaguardia ambientale, è fornita dei più moderni e sofisticati sistemi di bordo ed è strutturata per garantire la massimaefficienza con bassi consumi, assicurando così la riduzione al minimo dell’inquinamento prodotto dai gas di scarico. La nave dispone, inoltre,di eleganti interni di ispirazione scandinava, progettati dal team della Smc Design di Londra e dallo studio Rottet di Los Angeles, nonché di un’area wellness con sauna e grotta di neve.

La Viking Jupiter è arrivata stamattina alle 6:30 a Porto Corsini, salutata dai delicati colori dorati dell’alba ravennate. Per l’occasione il Comandante della nave ha invitato a bordo i rappresentanti delle Autorità locali, della comunità portuale e di Ravenna Cruise Port perla tradizionale cerimonia di scambio crest. Circa 500 gli ospiti che parteciperanno alla crociera inaugurale, provenienti da 38 diversi Paesi di ogni parte del mondo, con una prevalenza di Americani, Norvegesi e Inglesi, ma anche con una cospicua rappresentanza di Cinesi. Le operazioni di imbarco si sono svolteal terminal di Porto Corsini, elegantemente allestito per l’occasione secondo l’inconfondibile e sobrio stile Viking, mentre la partenza della nave alla volta di Split, in Croazia, è prevista alla mezzanotte odierna.

L’organizzazione di questo importante scalo inaugurale mette in luce l'impegno di Ravenna Cruise Port "per lo sviluppo del traffico crocieristico nel porto della Regione Emilia-Romagna, nonostante le gravi difficoltà operative determinate dalla limitatezza dei fondali e del diametro delcerchio di evoluzione". Ravenna Cruise Port "è entrata a far parte da poco più di due anni del grande network di Global Ports Holding (GPH), il più importante operatore indipendente di terminal crocieristici al mondo, che vantauna presenza consolidata nel Mediterraneo, in Atlantico e nelle regioni dell’Asia-Pacifico, ivi comprese alcune importanti realtà di porti commerciali in Turchia e Montenegro. Con la recente aggiunta dei terminal crociere di La Habana (Cuba), Zadar (Croazia) e Antigua (Antigua and Barbuda), GPH gestisce un portafoglio di 18 porti in 10 Paesi, nei quali si svolgono ogni anno più di 3.500 accosti di navi di tutte le Compagnie".