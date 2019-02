Chiusa di San Bartolo: ecco la situazione attuale sul luogo della tragedia del 25 ottobre

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo video fornito da www.fotoaeree.com che mostra la situazione attuale della Chiusa di San Marco, il luogo dove il 25 ottobre scorso ci fu il crollo di parte della diga e la tragedia in cui perse la vita il tecnico della Protezione Civile Danilo Zavatta.

Come tutti sanno, da quel giorno la via Ravegnana è chiusa in attesa dei lavori di ripristino dell'argine e del manto stradale, lavori che si protrarranno fino alla fine dell'estate.