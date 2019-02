Spiagge aperte ai cani. Presentato il Progetto regionale "Un mare anche per me"

Domenica 10 febbraio è stato presentato il Progetto regionale Emilia-Romagna "Un mare anche per me". "Partendo dalla petizione on-line lanciata da Giacomo Gelmi "Abolizione divieto dei cani in spiaggia in Emilia-Romagna" che ha raggiunto 5.000 firme in brevissimo tempo, a dimostrazione di come sia cambiata la sensibilità delle persone e come oggi il cane sia vissuto come membro importante della propria famiglia, si è arrivati alla definizione di una proposta legislativa da sottoporre in Regione" - spiegano gli organizzatori dell'incontro alla Ex-Borsa di Ferrara.