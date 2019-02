E45. Viadotto Puleto: domani, 15 febbraio, sopralluogo del Ministro delle Infrastrutture Toninelli

E' di ieri la notizia che Anas ha riaperto al traffico leggero il viadotto “Puleto”, sulla E45, tra Canili e Valsavignone, in provincia di Arezzo, dopo che la Procura ha notificato il provvedimento con il quale autorizza la riapertura parziale. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli domani, venerdì 15 febbraio, sarà sul posto personalmente per un sopralluogo al viadotto in questione e al Ponte Buriano (Arezzo).