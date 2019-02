Nuovo autovelox fisso sulla Ss 16 Adriatica a Villa Pianta

Queste strade vengono individuate prioritariamente in base agli incidenti stradali e alle condizioni strutturali e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione o all'incolumità degli agenti operanti e delle persone controllate - spiegano dalla Provincia - . Terminerà quindi il periodo di prova dello strumento e, dalla data indicata, l'autovelox inizierà a scattare le prime foto con la finalità principale di far diminuire la velocità dei veicoli prima dell'incrocio con la strada provinciale n. 39 “Nuova Fiumazzo - Rotaccio - Margotta” in particolar modo per tutelare la sicurezza degli automobilisti che impegnano l'incrocio nelle varie direzioni.

In questo tratto di strada è presente il limite di velocità di 70 km/h e da quasi un mese sono già stati posizionati i cartelli di segnalazione della postazione di rilievo della velocità allo scopo di informare preventivamente dell'installazione anche se non ancora attivata.

Come gli altri strumenti di rilievo della velocità già installati dalla Provincia sulla rete stradale, l'apparecchiatura consente di verificare se i veicoli che transitano siano assicurati e in regola con la revisione.

L'apparecchio è gestito direttamente dalla Polizia Provinciale e quindi con controllo da remoto senza l'obbligo di contestazione immediata e anche le sanzioni saranno elevate direttamente dallo stesso organo di polizia.



Il Codice della Strada prevede per l'infrazione al limite di velocità sanzioni differenziate che vanno dai 42 € per superamento del limite di non oltre 10 chilometri fino agli 847 € nel caso di superamento di oltre 60 chilometri del limite fissato.

Nel caso di velocità superiori ai 110 chilometri orari nella strada in oggetto é prevista la decurtazione, a seconda della velocità, di 6 o 10 punti dalla patente oltre alla sua sospensione fino a 12 mesi.