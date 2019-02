Frode nel mondo dell’edilizia. Ditta irregolare si spaccia per un’altra impresa usandone i dati

Nello specifico, gli ispettori hanno accertato durante il controllo che una ditta individuale, con attività nel settore edile, non era in regola con la contribuzione obbligatoria, in specie non aveva il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) e, seppure era riuscita ad ottenere l’appalto per la ristrutturazione di un fabbricato, aveva presentato i dati di un’altra impresa giocando sull’omonimia e inducendo in errore il committente dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza.

Il sistema usato dal titolare della ditta irregolare era quello di spacciarsi per il rappresentante legale di un’altra impresa (sempre operante nel settore edile), firmando in nome e per conto di quest’ultimo; inoltre, il titolare della ditta, pur senza avere l’idoneità di tecnico professionale per svolgere i lavori, esibiva all’occorrenza la documentazione aziendale sottratta all’altra impresa (all’oscuro di tutto). Gli ispettori hanno scoperto il meccanismo fraudolento incrociando testimonianze e confrontando soggetti e firme apposte sulla documentazione di cantiere. L’impresa è stata sanzionata per un totale di 9.000 euro, ed è stata accertata un’ evasione contributiva pari a 4.000.