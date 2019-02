Spaccio. Pusher in arresto a Lido Adriano: trovato con "sasso" di eroina e alcune dosi di marijuana

Ieri i Carabinieri dopo averlo notato in giro, in atteggiamento particolarmente guardingo, hanno deciso di eseguire un controllo: lo straniero è stato trovato in possesso di un "sasso" di eroina da frazionare. L’operazione è poi proseguita con accertamenti effettuati all'interno della sua abitazione, dove è stata trovata della marijuana.



La droga è stata sequestrata mentre l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.



Stamani al termine del processo per direttissima, con la convalida, il Giudice gli ha imposto il divieto di dimora nella provincia di Ravenna in attesa della prossima udienza.