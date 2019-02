Crisi Oil & gas. Scerra (Cisl): organizzare in piazza a Ravenna una grande manifestazione nazionale

Il mondo dell'Oil&Gas italiano è in fermento, dopo l'approvazione del Dl Semplificazioni e dell'emendamento " blocca-trivelle " che prevede, tra le altre cose, il blocco delle attività estrattive per 18 mesi. Ravenna nella battaglia in difesa del settore dell'Oil&gas è in prima linea, lo è stata fin dall'inizio e promette di esserlo ancora . "Domani durante il tavolo di coordinamento convocato dal Sindaco Michele de Pascale, proporrò di organizzare a Ravenna una grande manifestazione nazionale per chiedere al Governo di ascoltarci " - spiega Emanuele Scerra Segretario Generale Femca Romagna .

"Non possiamo abbassare la guardia, visto il silenzio del Governo in merito alle nostre richieste. Come sindacati abbiamo scritto al Primo Ministro Conte e al viceministro Di Maio, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. E allora l'unica cosa da fare è scendere in piazza, perchè, a quanto pare, questo Governo ascolta solo la piazza, così come sta accadendo in Sardegna con la protesta dei pastori - prosegue Scerra -. Non possiamo restare con le mani in mano, c'è bisogno di aprire un confronto e vogliamo essere ascoltati".

Secondo il Segretario Generale Femca Romagna l'emendamento "blocca-trivelle" sta già producendo effetti negativi, a causa del diffuso clima di incertezza in un settore, come quello dell'Oil&gas, dove si fanno grossi investimenti con piani a lungo termine.



"Bisogna fare qualcosa e in fretta - prosegue Scerra -. Siamo difronte ad un silenzio assordante. Domani chiederò di porseguire sulla strada intrapresa nelle ultime settimane, prima con l'incontro a Bologna con il Presidente Bonaccini poi con il vertice in Municipio a Ravenna e infine con la partecipazione alla manifestazione del 9 febbraio a Roma. Io proporrò una grande manifestazione nazionale a Ravenna, con i lavoratori del Settore dell'Oil & gas da tutta Italia, dalla Sicilia, dalla Basilicata, dall'Abruzzo e dalle Marche. Spero che la mia proposta venga appoggiata da tutti, perchè non vedo altro modo per rendere "visibile" la questione e per ottenere quel tavolo di confronto con il Governo, tavolo che chiediamo da settimane" - conclude il Segretario Generale della Femca Romagna, sottolineando che "tra poche settimane Ravenna ospiterà l'OMC 2019 e di certo questa situazione non è un bel biglietto da visita difronte agli espositori e agli stakeholders internazionali".