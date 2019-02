Attaccate ai palloncini, le letterine dei bimbi di un nido di Brescia volano fino a Camerlona

E' sempre bello raccontare storie che hanno per protagonisti i bambini, i desideri e la gentilezza spontanea, gratuita e genuina. E' quello che è accaduto pochi giorni fa, lunedì pomeriggio, a Camerlona, una frazione alle porte di Ravenna, dove la signora Morena Gaito, dopo aver finito di lavorare in un campo agricolo, ha notato a terra un groviglio di fili, con dei bigliettini e dei palloncini sgonfi.

Invece di buttare via tutto con indifferenza, si è incuriosita e con cura ha iniziato a leggere i bigliettini che erano legati ai palloncini. Nell'arco di poco tutto le è stato chiaro: erano letterine, inviate per Santa Lucia, da dei bimbi di un asilo nido di Brescia.

"Spero che Santa Lucia vi abbia portato tutti i doni che volevate - ha scritto Morena su facebook -. Tutte le vostre letterine hanno fatto un viaggio lunghissimo e sono arrivati fino a Ravenna". Poi ha pubblicato tutto su facebook, chiedendo ai suoi contatti di condividere le foto delle letterine con la speranza che il tam tam della rete potesse arrivare fino ai genitori dei bimbi del nido o alle loro dade. E così è stato. In pochissime ore il messaggio, questa volta non volando nei cielo legato ad un palloncino ma attraverso il social network, è giunto a destinazione e Morena è stata contattata dalle educatrici dell'asilo nido di Gaino in provincia di Brescia.

"Buongiorno... sono l’educatrice del Nido che ha spedito le letterine... Alcune mamme mi hanno segnalato il suo post... - le ha risposto Clara - È bellissimo che i palloncini dei nostri bambini siano arrivati fino a Lì........ Grazie del pensiero nel pubblicarlo su Facebook...... È stata un’emozione bellissima leggere che il loro viaggio sia stato così lungo".

"Sono semplicemente una mamma anche io e mi avrebbe fatto piacere sapere che da qualche parte del mondo qualcuno potesse leggere la letterina inviata da mio figlio con i suoi desideri. Io ho fatto solo il mio dovere nei riguardi di quei bimbi che mandano letterine con i loro desideri - ha risposto Morena, che di secondo nome si chiama "Lucia" - Comunque la ringrazio e ringrazio tutte le persone per aver condiviso il mio post e fatto sì che arrivassero ai bimbi, quindi sono io che ringrazio tutti voi per la bella esperienza e l'emozione che mi avete dato...grazie grazie e ancora grazie!"



Le letterine contenevano alcuni disegni, e le richieste dei regali a Santa Lucia oltre alle immancabili promesse - ha raccontato Morena - . Alcuni messaggi erano indirizzati anche all'asinello.