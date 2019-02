Libri, storie musicali "da bar" con Farnedi e Scudellari e i Tartakut, nel week end del Mama's Club

Apre con la presentazione del libro di Vittorio Savini " Non c'è più religione? ", giovedì 21 febbraio alle 21 il week end del Mama's Club . Evento realizzato in collaborazione con il circolo UAAR di Ravenna. Un libro con il quale l’autore si chiede come sia cambiata la visione religiosa negli ultimi decenni, alla luce di un processo di secolarizzazione sempre più evidente.

Come si rapporta il credente, nei confronti della scienza e della tecnologia che permette una visione e un’osservazione sempre più razionale e logica a fronte della sola fede? Come vengono affrontati i diritti civili ed etici, alla luce di una sempre maggiore necessità di cambiamenti nella nostra società?



Questi e altri argomenti, vengono affrontati dall’autore, ricorrendo a molte citazioni di altri autori molto critici nei confronti della visione cristiana e confessionale in genere.

Si prosegue venerdì 22 alle 21.30 con il duo composto da Enrico Farnedi e Giacomo Scudellari, due cantautori al bar. Giacomo Scudellari - voce, chitarra acustica; Enrico Farnedi - voce, ukulele, tromba; Marco Bovi - chitarra elettrica; Francesco Giampaoli - basso elettrico; Diego Sapignoli - batteria e percussioni; Giacomo Scudellari - Enrico Farnedi.



Due modi di cantare il quotidiano, due diari musicali, due diversi accenti romagnoli: il ravennate Scudellari e il cesenate Farnedi condividono lo stesso produttore Francesco Giampaoli e l’amore per le canzoni scritte con cura. Porteranno sul palco le loro storie fatte di bar, desideri, folk e leggerezza.



INGRESSO 10 EURO





Sabato 23 febbraio sarà poi la volta della "Musica dai Balcani" del gruppo Tartakut (Antonella Lanotte: voce; Michele Boldrin: violino, mandola e voce; Enrico Cavalieri: fisarmonica e voce; Michele Lamacchia: percussioni, voce; Michele Murgioni: bassotuba; Giovanni Tufano: chitarre e percussioni).



Il progetto Tartakut nasce a Bologna nel 2010 dalla ricerca etnomusicale sui paesi dell'area balcanica e dell'ex Impero Ottomano, attraverso incontri e laboratori con musicisti di tradizione e studi in archivi etnografici. Nel 2017 nasce un nuovo ensemble che dà vita ad un vasto repertorio di musiche e canti di tradizione greca, serba, macedone, arbëreshë, bosniaca, rumena, russa, ungherese, bulgara. Un autentico viaggio sonoro per ripercorrere rotte e cammini di ieri e di oggi, varcare confini, narrare paesaggi e scene di vita, raccontare sogni e miti.



Ripercorrendo questi spazi sonori e narrativi i Tartakut costruiscono una narrazione umana che partendo da storie marginali, di pescatori che lottano per sopravvivere, di bucolici innamoramenti montanari, e di colossali sbronze alla fine di quegli stessi amori, arriva fino a momenti storici più incisivi, come la lotta all’occupazione nazifascista del Balcani durante la Seconda guerra mondiale. Il risultato è un cammino fra sonorità plurali e allo stesso tempo corali, che stimolano l’empatia e l’assorbimento emotivo.



INGRESSO 12 EURO