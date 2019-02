Casa di riposo Sant'Umiltà. Zerocento risponde ai sindacati: noi corretti, voi avete cambiato idea

La vicenda della Casa di riposo Sant’Umiltà a Faenza fa discutere. I Sindacati nel corso di una conferenza stampa ieri hanno parlato di "pesanti violazioni contrattuali verso le lavoratrici" ma la coop Zerocento non ci sta a questa ricostruzione dei fatti e accusa i sindacati di avere cambiato di idea. "Con stupore prendiamo atto dell’imbarazzante ricostruzione dei fatti proposta dai sindacati, totalmente irrispettosa della realtà. - si legge in una nota della cooperativa - Come questi ben sanno, sin dal mese di novembre 2018, a fronte dell’esigenza di procedere ad una necessaria riorganizzazione delle Cra di Casola Valsenio e Sant’Umiltà, è stato proposto a tutti i lavoratori di rimanere in forza alla cooperativa di appartenenza, procedendo in questo caso al trasferimento in altri servizi o, in alternativa, rimanere ad operare presso la medesima unità lavorativa essendo assunti da altra cooperativa a parità di condizioni contrattuali e forfettizzando con un’indennità di esodo eventuali trattamenti di miglior favore riconosciuti ad personam."