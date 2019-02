Nonostante fosse munito di decreto d'espulsione rientra abusivamente in Italia: espulso 34enne

Rintracciato dai Carabinieri di Faenza, il 34enne è stato arrestato il 29 dicembre scorso e, nella giornata di mercoledì 20 febbraio, si è presentato dai Carabinieri di Bagnara di Romagna per ritirare il suo passaporto. Dopo la restituzione, gli agenti, verificata l'irregolarità sul territorio nazionale dell'uomo, lo hanno condotto in Questura dove, il personale dell’Ufficio Immigrazione, in seguito alle verifiche della posizione dello straniero, ha nuovamente munito il cittadino di origini albanesi di decreto di espulsione in esecuzione del quale, il Questore di Ravenna, dr. Rosario Eugenio Russo, ha disposto l’immediato accompagnamento in frontiera, previa convalida del provvedimento da parte del Giudice di Pace di Ravenna. Alle 19.30 di ieri, 20 febbraio 2019, i Carabinieri di Bagnara di Romagna hanno fatto salire K.E. sul volo diretto a Tirana, in partenza dallo scalo aeroportuale di Milano Malpensa.