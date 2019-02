Marina di Ravenna. Via i corsi dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco dalla diga foranea sud

"Gentilissimi, da anni la diga foranea sud di Marina di Ravenna, ospita i cantieri dei corsi dei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco - scrivono Mauro Mambelli Presidente Confcommercio Ravenna, Mauro Tagiuri Presidente Confesercenti Ravenna, Raffaele Lacchini Presidente Confesercenti Ravenna e

e Marcello Monte Presidente CNA Ravenna -. Questi cantieri sottraggono alla collettività, ravennati e turisti, circa un terzo della lunghezza della diga foranea, che è, grazie alla possibilità di camminare e pedalare 'in mezzo al mare', uno degli attrattori più esclusivi di questa località (oltre che buona parte del parcheggio antistante l'imbocco della diga). Per il 2019 si parla di un cantiere che durerà da aprile a inizio luglio. Troppo, davvero troppo, per una località nella quale si percepiscono chiaramente le difficoltà di tante attività economiche".

"Crediamo che i Vigili del Fuoco possano comprendere quindi la richiesta di spostare le proprie attività in altro luogo, e chiediamo all'Amministrazione Comunale ed alle Istituzioni ravennati di farsi carico di perorare l'accoglimento di questa richiesta in tutte le sedi opportune - spiegano Mambelli, Tagiuri, Lacchini e Monti -.Non si tratta certamente di mettere in discussione, infatti, un’iniziativa importante, meritoria, necessaria ed apprezzata dalla comunità, ma occorre tenere presente le necessità imprescindibili di una località turistica e marittima come Marina di Ravenna, cercando quindi di contemperare le esigenze di addestramento dei Vigili del Fuoco con quelle delle attività e soprattutto dei fruitori delle principali attrazioni di cui si fregia la località".

"La tenuta delle imprese e gli investimenti degli imprenditori di Marina di Ravenna, specie in un momento comunque non particolarmente roseo per l’economia, dipendono infatti per buona parte dalla serena e libera fruizione delle migliori peculiarità della Località" - concludono le quattro associazioni.