Santone e mago della truffa raggira 25 persone e mette insieme due case: scoperto e arrestato

Si spacciava per mago, santone, guaritore. E in effetti qualche capacità magica doveva averla se nel giro di diversi anni è riuscito a intestarsi due proprietà immobiliari, una in Spagna e l'altra a Ravenna, e a mettere insieme parecchio contante, il tutto risultando disoccupato. Ma alla fine è stato beccato. Ed è finito in carcere quest'oggi. Le misure cautelari sono scattate per diversi reati: i più gravi sono abusi sessuali e truffa aggravata continuata.

L'uomo in questione è un 55 enne ravennate, residente a Ravenna, che esercitava la professione di mago e santone in casa sua (il Procuratore della Repubblica Alessandro Mancini non ha fornito altri particolari). L'uomo risulta disoccupato da 15 anni. Le indagini condotte dai carabinieri hanno preso in esame gli ultimi 4 anni di attività del mago e sono partite da un'intricata vicenda di coppia. Una ragazza ha denunciato il suo ex compagno che a sua volta ha raccontato agli inquirenti che la donna sarebbe stata abusata dal convivente della madre. Il mago appunto.

Da questo episodio sono partite dunque le indagini che hanno portato a scoprire tutta l'attività dell'uomo che soggiogava e circuiva le sue vittime promettendo di togliere il malocchio, di salvarle dal maligno, di eliminare malattie e dispensava consigli su salute, vita sentimentale e professionale. E così via. L'uomo in media riceveva 4 persone al giorno in casa per sedute di mezzora, facendosi pagare 30 euro ogni volta. Ma faceva anche degli pseudo corsi di formazione ad un prezzo molto più elevato di 250-300 euro e quando qualcuno non pagava era piuttosto duro nei confronti dei suoi "clienti".

In altre parole fra il santone e questi ultimi si era instaurato il classico rapporto di dipendenza che si registra in tutti i casi in cui persone fragili e in difficoltà cercano risposte in formule magiche, amuleti, o figure carismatiche che si dicono capaci da tirarli fuori dai guai.

Sono casi che si registrano soprattutto nei frangenti di crisi come quelli che stiamo vivendo, ha detto il Procuratore della Repubblica. Si tratta di reati che vanno perseguiti, e segnalati soprattutto da chi ne è vittima.

La ragazza da cui sono partire le indagini sarebbe stata - fra l'altro - abusata diverse volte. Non si sa se l'uomo abbia abusato anche di altre donne. Mentre nel complesso le vittime finora accertate del mago sarebbero circa 25, non solo di Ravenna. Individuate, queste persone sono state molto reticenti a parlare. Comunque l'uomo è stato inchiodato dalle confessioni della donna e del suo ex compagno e dai successivi riscontri dei carabinieri.

L'uomo è stato arrestato oggi, si diceva, non a Ravenna ma a Balestrate in provincia di Palermo. E ben presto sarà sottoposto agli interrogatori degli inquirenti ai quali dovrà chiarire molte cose.