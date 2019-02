Turismo&Viaggi. Al via un progetto per promuovere i prodotti agroalimentari di Romagna all'estero

Prima di tutto nel 2018 l’ideatore James Hobson ha creato una rete di imprenditori esteri ed in particolare del Nord Europa che si deve “agganciare” ad una rete di imprenditori di territori italiani come menzionato sopra. Un’altra novità importante è che il progetto si sta anche sviluppando nel settore del Food & Beverage, quindi non solo per incrementare il flusso di turisti verso i territori italiani, ma anche per sviluppare l’export di prodotti italiani agroalimentari e dell’artigianato verso i mercati esteri. Ultimamente, anche grazie alla presenza alla BIT di Milano, il progetto ha avuto interesse da parte di altri territori e imprenditroi italiani in Umbria, le Marche, Abruzzo ed anche nel sud Italia.



Un elemento importante è che tutti i prodotti, quelli del settore viaggi ma anche del settore enogastronomico devono essere di altissima qualità. Naturalmente si includeranno prodotti culturali, sportivi ma soprattutto esperenziali. Il progetto ha preso piedi in primis nei mercati del Belgio ed in particolare nelle Fiandre, nei Paesi Bassi per poi svilupparsi in Scandinavia, nel Regno Unito ed altri paesi Anglosassoni con la possibilità di andare in più Paesi nel mondo. James, parlando di viaggi esperenziali, “vive” certi territori italiani proprio in prima persona quindi di fatto ha concretizzato le sue esperienze creando il suo prodotto e marchio brand “James at your service” che include servizi di consulenza per partners italiani, viaggi personalizzati esperenziali e la selezione ed approvazione di prodotti turistici, enogastronomici ed artigianali.



Da gennaio 2019 il progetto è stato lanciato con base ad Anversa tenendo conto che dal Belgio non è difficile gestire i mercati stessi belgi, olandesi, della Gran Bretagna e persino territori confinanti in Germania. Il progetto operativo è stato lanciato tramite presentazioni, fiere ed eventi con o senza stand, workshops ed altre attività dei settori viaggi ed enogastronomia ad Amsterdam, Utrecht nei Paesi Bassi ed in Belgio a Bruxelles, Anversa e Gant. Di recente James Hobson è stato presente alla BIT di Milano per allargare il gruppo di imprese italiane interessate al progetto ma anche per cercare nuovi partners esteri come Buyers del settore viaggi.



Il suo consulente e partner del settore agroalimentare e dell’artigianato è Mauro Zanarini il quale ha partecipato ai vari eventi menzionati sopra ed in particolare è stato ultimamente in Belgio per valutare le possibilità concrete nel Benelux. Hanno entrambi una passione per il settore Food & Beverage ed in particolare per quello italiano quindi per loro non c’è solo l’aspetto professionale ma anche di passione e gusto nel fare questo lavoro ed organizzare il tutto. Conoscono tantissimi ristoranti, cuochi, produttori italiani ed anche imporatori.



Spesso le strutture ricettive italiane non sono solo alberghi ma anche agriturismi, relais, tenute agricole e quindi quest’ultimi, avendo una produzione di prodotti agroalimentari, hanno un interesse nel fare export dei loro prodotti specialmente nel Nord-Europa. James e Mauro sono quindi in grado, con i partners del Nord–Europa, di fare questa combinazione di turismo legato all’enogastronomia e di commercializzare i prodotti italiani del settore Food & Beverage lavorando in senso internazionale con partners di tutti e due i settori.



In Nord–Europa ci sono i contatti giusti a tutti i livelli ma anche in Italia e la combinazione di James Hobson del settore viaggi con una persona come Mauro Zanarini, con una forte conoscenza dei prodotti del territorio ed esperienza commerciale del settore agroalimentare, fa si che si possa lavorare bene coinvolgendo partners di business, colleghi, sviluppando una partnership di lavoro molto importante. Con i loro interlocutori definiscono rapporti più di partnership commerciale, che di attività di sponsorizzazione e promozione vera e propria.



Le prossime iniziative saranno svolte in Italia nei territori menzionati sopra ma in particolare in Belgio e nei Paesi Bassi. Insieme, per esempio, stanno organizzando la presenza per i partners italiani ad un evento del “Made in Italy” in Olanda che si svolgerà a fine maggio per poi organizzare un weekend italiano ad Anversa a novembre. Per il 2020 stanno definendo le varie attività da svolgere. Per ulteriori informazione riguardo a potenziali aziende italiane che avessero interesse nel progetto, contattare James Hobson, email: j.hobson@outlook.com.