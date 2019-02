Ravenna, entro maggio al via la riasfaltatura di via di Roma: la soddisfazione di Confcommercio

"La riqualificazione richiesta - aggiunge Mambelli - deve tener conto dell’importante sito che si trova nel luogo, ma anche del fatto che via di Roma è la necessaria continuità tra il centro storico e alcuni dei luoghi più suggestivi della città come il Palazzo di Teodorico, la Basilica di Santa Maria in Porto e la Loggetta Lombardesca che ospita le mostre del MAR."



Per questo motivo il presidente di Confcommercio aveva chiesto, in accordo con gli imprenditori dell’area, di riqualificare anche gli arredi, i marciapiedi e le aree antistanti la basilica di Sant’Apollinare. Per favorire l’accesso all’area Mambelli aveva suggerito all’Amministrazione "di valutare interventi sulla mobilità, in primis sul traffico dei bus che percorrendo nei due sensi di marcia il tratto di via di Roma tra via Guaccimanni e via Carducci creano notevoli problemi, come ad esempio le vibrazioni avvertite negli edifici vicini (si pensi alla scuola del mosaico o agli ospiti del Galletti Abbiosi) e il rischio per l’incolumità di chi percorre a piedi gli stretti marciapiedi."



Da pochi giorni è arrivata la comunicazione dell’Assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità circa la calendarizzazione dei lavori di riasfaltatura del tratto di strada in questione, prevista entro il mese di maggio, nonché dell’avvio delle consultazioni con l’Archidiocesi e i tecnici della mobilità per valutare arredi e percorsi alternativi per i bus.



"Auspico che l’iter - conclude un Mambelli soddisfatto da quanto reso noto dall'amministrazione - possa procedere spedito e che finalmente anche quel tratto di via di Roma diventi il salotto buono della città dove i turisti si potranno rilassare e godere un attimo di tranquillità in un ambiente più accogliente e che possa dare emozioni, perché queste sono alla base dell’accoglienza turistica".