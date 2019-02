La romantica storia di due anziani che si scrivono lettere d'amore e presto si ricongiungono

Lui si chiama Aldo, lei Giordana e sono sposati da 62 anni. Hanno vissuto sempre a Ravenna, in via Tommaso Gulli, ma da qualche mese, a causa di una brutta caduta avvenuta in casa, Aldo è stato operato d'urgenza al femore e trasferito a Villa Santa Lucia, una casa protetta di Forlì, dove assistono anziani con un certo grado di invalidità. La moglie Giordana invece dopo qualche settimana è stata portata in una casa famiglia di Ravenna, perchè, ci racconta il cognato della donna, non avendo avuto figli, nessuno poteva più assisterla.