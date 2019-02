Lavoratori ex Ecotrash. Cisl risponde a Cgil e Uil: mantenuta contribuzione e garanzie del FISE

"Sorprende che qualcuno abbia dimenticato ciò che è accaduto appena un mese fa - afferma decisa la sindacalista - quando le federazioni di CGIL, CISL, UIL hanno convocato l'assemblea dei dipendenti, hanno illustrato i termini dell'accordo ed i lavoratori hanno votato all'unanimità dando delega alla firma dell'accordo sindacale. Addirittura - precisa la Foschini - il rappresentante della CGIL ha dichiarato nell’incontro con l’azienda e nel corso dell'assemblea il suo parere positivo sull'intesa definendola tutelante per i lavoratori, pur affermando immediatamente dopo che non avrebbe potuto firmarlo per motivi di organizzazione. La UIL FP, invece, ha provveduto a siglare l'accordo, ma leggiamo dalla stampa che passati pochi giorni un rappresentante della UIL ora lo disconosce."

"Il fatto sconcertante è che un accordo simile era stato firmato dalle stesse persone di CGIL, CISL, UIL il 27 aprile del 2017 e riguardava ben 70 lavoratori circa. Alla CISL interessa solo una cosa: la tutela dei lavoratori - dichiara la referente della Fisascat Cisl - ed in questo caso, come anche due anni fa, i lavoratori che passano alle cooperative mantengono la piena retribuzione e tutte le garanzie contrattuali del contratto nazionale di settore FISE."

"Non ci interessa entrare nelle motivazioni che spingono altre organizzazioni a non firmare o a disconoscere la propria firma, le rispettiamo anche se non le condividiamo, - prosegue Silvia Foschini - ma non accettiamo che ci sia una mistificazione della realtà dei fatti per non assumersi le proprie responsabilità davanti ai lavoratori ed all'opinione pubblica."