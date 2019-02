Lavori al Ponte Assi sulla Ravegnana. A marzo inizieranno gli interventi per la messa in sicurezza

Inizieranno lunedì 4 marzo i lavori sul ponte della Ravegnana che attraversa il fiume Montone, conosciuto come ponte Assi. La ditta assegnataria potrà cominciare ad apprestare il cantiere e successivamente inizieranno i lavori. Il progetto, del valore di 700mila euro, prevede interventi di ripristino tecnologico e risanamento strutturale dell’impalcato per ristabilire la funzionalità dello stesso e togliere le limitazioni di portata a 40 tonnellate attualmente vigenti.

Si procederà poi al taglio dei cordoli continui che sorreggono il guard-rail al fine di sostituire gli appoggi delle travi. A completamento dell’opera è previsto il rifacimento della raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, la ripavimentazione stradale e la sostituzione dei guard-rail esistenti.

In una prima fase dei lavori, della durata di circa 5 mesi, sono previste modifiche alla circolazione viaria attraverso l’istituzione di un senso unico di circolazione per tutti i veicoli (comprese le biciclette) e i pedoni, relativamente al solo ponte Assi con direzione dalla periferia verso il centro città. Sarà installata segnaletica temporanea in loco per tutte le relative deviazioni, suggerite nella planimetria allegata.

Si è optato per tale soluzione viabilistica valutandola come quella in grado di determinare le minori ricadute negative possibili, a partire dalla consapevolezza che i lavori sono necessari per la messa in sicurezza del manufatto e quindi per l’incolumità pubblica, nonché inseriti in una programmata e già avviata attività di monitoraggio di tutti i ponti, con prove di carico, manutenzioni e adeguamenti.

L'introduzione del senso unico sul ponte Assi comporterà la modifica di alcuni servizi di trasporto pubblico locale, in particolare delle linee 3, 156 e 159 che transitano sul percorso. Saranno garantite le fasce orarie per l’ingresso e l’uscita degli studenti dalle scuole. Per i dettagli dei nuovi percorsi provvisori si rimanda alle schede e alle mappe pubblicate sul sito Start Romagna https://www.startromagna.it/

Terminata la prima fase dell’intervento, durante l’esecuzione di alcune lavorazioni, per una durata di circa 3 mesi, il transito sul ponte sarà interrotto.