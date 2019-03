Denunciato dalla Polizia 59enne per porto d'armi e oggetti atti ad offendere

La Polizia ha denunciato F.G.M., 59enne di origini sarde residente a Ravenna per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere . Gli agenti, mentre transitavano in viale Europa, hanno notato un’autovettura ferma su un dosso, con il conducente riverso sul volante in evidente difficoltà.



Allertati i sanitari del 118, l’uomo è stato condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Croci per ricevere le cure del caso. Dopo la rimozione dell’autovettura, che intralciava la circolazione degli altri veicoli, gli agenti si sono recati al Pronto Soccorso per sincerarsi delle condizioni di salute del 59enne e, nella circostanza, hanno rilevato che durante le operazioni di ricovero dell'uomo, il personale sanitario aveva rinvenuto un coltello a serramanico consegnandolo alla Guardia Particolare Giurata in servizio al Pronto Soccorso. Gli agenti non hanno potuto far altro che sequestrare il coltello e denunciare a piede libero il 59enne.