Incassava versamenti per un lavoro mai svolto: 50enne fermato dalla Polizia per truffa

La Polizia ha fermato M.S. , 50enne campano domiciliato nel ravennate per truffa. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna in seguito alla denuncia-querela sporta dalla donna vittima del raggiro, hanno permesso di identificare l'uomo, denunciato a piede libero dagli investigatori.



La ricostruzione della truffa fornita dalla Questura: la vittima, una donna, si era rivolta ad un artigiano campano, residente nel forese, per la realizzazione di una finestra. Dopo i primi contatti, il sopralluogo nell’appartamento e la scelta della tipologia dei materiali, l’artigiano ha prodotto alla cliente il relativo preventivo della spesa. Al preventivo hanno fatto seguito richieste di versamenti come acconti per l’avanzamento dei lavori che, la donna, ha puntualmente effettuato senza riuscire ad ottenere tuttavia l’infisso.

A nulla sono valse le visite alla ditta artigiana che, peraltro, risultava sempre chiusa. La donna, armata di grande tenacia, non demordeva ed è riuscita a ritracciare l’azienda che avrebbe dovuto fornire all’artigiano i materiali necessari per la realizzazione della finestra; azienda che si era rifiutata di eseguire la prestazione d’opera a causa di mancati pregressi pagamenti dell’artigiano.