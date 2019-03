La prima anteprima del Brunello fuori dalla Toscana sarà in Romagna, all'hotel Cube di Ravenna

Scrivi la parola Montalcino e subito pensi al suo vino: il Brunello. Un’eccellenza del made in Italy, celebre in tutto il mondo, che fa un grande regalo alla Romagna: la degustazione in anteprima delle nuove annate. La prima uscita fuori dai confini della Toscana del “nuovo” Brunello è in programma martedì 5 marzo alle ore 20.30 all’Hotel Cube di Ravenna.