Tentato furto in zona Bassette. Dopo l'inseguimento nei campi, la Polizia arresta due uomini

Questa mattina, martedì 6 marzo, tentato furto in zona Bassette. Due ladri si sono intrufolati all'interno della cabina di un camion, ma non sono riusciti a portare a segno il colpo perchè subito sorpresi dal camionista, proprietario del mezzo. I due uomini, di origine bosniaca, quindi si sono dati alla fuga a bordo di una Ford Fiesta scura.

Il camionista ha subito allertato la Polizia ed una Voltante che si trovava in zona Bassette si è immediatamente messa alla ricerca dei due malviventi individuati in via Chiavica Romea. Qui è iniziato l'inseguimento. L'auto su cui viaggiavano i bosniaci è finita fuori strada, così i due uomini sono fuggiti nei campi. Uno di loro è stato subito bloccato dagli agenti, l'altro, che intanto si era nascosto tra la vegetazione, dopo pochi minuti.



I due malviventi sono stati arrestati e condotti in Questura per gli accertamenti del caso.