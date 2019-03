Verso la Marcia per il Clima del 23 marzo. Un incontro a Ravenna presso lo Spazio MPA

In Europa e non solo si stanno moltiplicando le marce e le manifestazioni per il clima. Per questa battaglia in particolare è diventata famosa Greta Thunberg, la giovane sedicenne svedese che ha saputo scatenare un moto di ribellione giovanile dilagato in tutta l'Europa del Nord. L’urgenza di un cambiamento strutturale della nostra società per far fronte ai mutamenti ambientali in corso è ormai una necessità sotto gli occhi di tutti. Il 23 marzo a Roma per questo motivo ci sarà una grande manifestazione: è la Marcia per il Clima e Contro le Grandi Opere Inutili, organizzata dai comitati che in tutta Italia si occupano di salvaguardare i territori e di promuovere uno stile di vita più rispettoso nei confronti dell’ecologia.

Anche a Ravenna alcune associazioni si stanno mobilitando in vista dell’appuntamento romano e per sabato 9 marzo è previsto un incontro di presentazione della Marcia per il Clima presso lo Spazio MPA (Magazzini Posteriori Autogestiti) di via Magazzini Posteriori 3. Sarà presente Andrea Berta del comitato Siamo Ancora in Tempo – Veneto che partecipa al coordinamento nazionale della manifestazione insieme a Lorenzo Mancini del circolo Matelda di Legambiente. Sarà l’occasione per illustrare com’è nata l’idea di questa manifestazione, chi sono i soggetti promotori e quali sono gli obiettivi, con un discorso particolare sull’importanza di questa tematica per Ravenna: città che presto vedrà sfilare un corteo a favore dell’oil&gas e che quindi ha bisogno di sviluppare una maggiore consapevolezza riguardo le dure criticità che il modello di consumo energetico basato sugli idrocarburi sta determinando.

Per partecipare alla Marcia per il Clima di Roma è in preparazione un pullman da Ravenna che partirà sabato 23 marzo alle ore 6.30 e tornerà in serata (costo attorno ai 25 euro). È possibile prenotare un posto contattando la pagina facebook dello Spazio MPA.