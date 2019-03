Il 15enne Lorenzo Tronconi conquista la finale di Italia's Got Talent

Continua l'avventura di Lorenzo Tronconi - 15 anni - a Italia's Got Talent. Infatti il ragazzone di Russi dalla voce calda e potente ha superato la semifinale di venerdì e ora parteciperà alla finale di fine marzo. Lorenzo Tronconi si è guadagnato la finale con una bellissima e personale interpretazione di "True Colors" di Cindy Lauper.

Per lui standing ovation del pubblico e complimenti dai quattro della giuria: Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Claudio Bisio. Ora, in bocca al lupo per la finale.