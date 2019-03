Tenta truffa online per biglietti di concerto dei Negramaro ai danni di un lughese: nei guai 33enne

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un 33enne di Massa Carrara (non sono state fornite le generalità) per il reato di truffa. In occasione della tournée del gruppo pugliese dei Negramaro, un fan lughese ha risposto ad un annuncio online con il quale venivano messi in vendita due tagliandi per poter assistere ad uno dei concerti in programma al prezzo di 120 euro complessivi.