Sanità innovativa. All’hotel Cube si è parlato della “Comunicazione Ipnotica” per ridurre il dolore

La dott.ssa Milena Muro, socio fondatore e presidente dell’Associazione Scientifica Infermieri Esperti Comunicazione Ipnotica (ASIECI) grazie al suo impegno ed alla sua determinazione è stata promotrice in Italia di questo approccio assistenziale, ha accompagnato in un viaggio nel “mondo nuovo” della Comunicazione Ipnotica condividendo l’esperienza, il vissuto e i dati di quanto da lei realizzato della sua realtà lavorativa. Ricca la documentazione di filmati. La Comunicazione Ipnotica è un'iniziativa, condotta nell'ambito dei programmi coordinati dal COSD (Comitato aziendale Ospedale Senza Dolore), "Azienda Universitaria Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino", con l'obiettivo di ridurre l'intensità dell'ansia e del dolore percepito durante le procedure invasive.

La sua applicazione, è stato dichiarato al convegno, "ha portato a risultati favorevoli da superare le resistenze della Direzione, convincere i medici clinici e vincere pregiudizi che gravano sull’ipnosi. Risultati talmente incoraggianti che hanno convinto i responsabili aziendali della necessità di diffondere questo approccio, non solo agli infermieri, ma ad intere équipe e Servizi (Terapia Antalgica, Grandi Ustionati ecc.) strutturando percorsi formativi rivolti a medici, fisioterapisti ed infermieri". Proprio per gli infermieri, viene spiegato, "la Comunicazione Ipnotica rappresenta una concretizzazione del loro relazionarsi alla persona malata, del realizzarsi del contatto quotidiano e dell’assistere l’uomo. L’infermiere esperto in Comunicazione Ipnotica crea un’alleanza terapeutica per aiutare il paziente ad attivare le proprie risorse interiori, per risolvere e gestire i problemi, controllare e disinnescare il sintomo maggiormente temuto da chi si sottopone a trattamenti o ad interventi: il dolore".

L’argomento ha suscitato grande interesse tra i partecipanti e sono stati molti i quesiti posti alla docente tanto da oltrepassare abbondantemente l’orario previsto per la conclusione dei lavori. Concomitante a questo evento si è svolta l’Assemblea annuale degli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna che ha voluto rappresentare agli Infermieri i risultati, le iniziative intraprese ed i progetti futuri proposti dal Consiglio Direttivo dell’OPI, che ha portato i partecipanti a confermare il percorso intrapreso e ad approvare all’unanimità sia il Bilancio Consuntivo che quello Preventivo.