GIF Community. Incontri, riflessioni e conoscenze a Ravenna viaggiano nella Rete dei Valori

Gli speaker sono Fabio Zaffagnini di Rockin'1000; Federica Lisi, scrittrice ed ex pallavolista; Gianni Gaudenzi, filmmaker e videomaker; Valentino Magliaro, civic leader Obama Foundation e founder Humas To Humas.



“La tecnologia sempre a portata di mano e i numerosi social che aprono spazi virtuali di dialogo - affermano Giacomo Costantini e Ouidad Bakkali, assessori rispettivamente alla Smart City e all’Università - non possono sostituire il rapporto e il confronto viso a viso, che più di ogni forma di dialogo è in grado di generare empatia e relazioni durature. Dietro ad uno schermo ci si illude di avere innumerevoli opportunità e il mondo a portata di mano, col rischio di ritrovarsi soli se non si riescono a condividere sogni e criticità. È per questo che abbiamo accolto con interesse le iniziative della community GIF, che si propone proprio di favorire l’incontro, la conoscenza e lo scambio di pensieri e riflessioni che possono contribuire allo sviluppo della personalità e del carattere e di una società all’insegna della partecipazione, della condivisione e del rispetto”.



GIF è una community fondata da Kristian Naska con l'aiuto di Luca Gallamini ed Eleonora Scrignoli che ha infatti come obiettivo l'incontro e la condivisione tra persone come arricchimento personale. Da poco più di un anno, una ventina di persone si incontrano a Ravenna per un aperitivo condividendo riflessioni su quattro aree (lavoro, famiglia, tempo libero, relazioni personali) con l'obiettivo di cogliere nuovi pensieri e punti di vista che si generano attraverso l'incontro e l'empatia.



La prima edizione dell'evento GIF, intitolato "Abitudini limitanti", si è riflettuto su quanto spesso le abitudini di tutti i giorni possano cristallizzare la vita quotidiana impedendo cambiamenti positivi. Partendo da tale presupposto, gli ospiti hanno raccontato le loro esperienze di vita in relazione agli obiettivi raggiunti. Per l'evento 2019 dal nome "La Rete Dei Valori" si vuole fare un passo indietro per avanzare. Nel cambiamento epocale legato alla diffusione degli strumenti che favoriscono la realtà virtuale, nasce la necessità di mettere da parte la rete di internet per dare valore alle relazioni, alle esperienze, alle condivisioni reali che avvengono grazie all’incontro, a questa grande e nuova Rete dei Valori fatta di persone.



L'ingresso è gratuito, ma solo su prenotazione posti attraverso eventbrite cercando "La Rete dei Valori" oppure inviando una mail a gifravenna@gmail.com oppure whatsapp al 3497502771 - evento facebook: https://www.facebook.com/events/1805604302884844/