Global Strike for Future. Il 15 marzo studenti in piazza per salvare il pianeta

Tutti in piazza per difendere il Clima: venerdì 15 marzo studenti e cittadini si sono dati appuntamento per il Global Strike For Future, contro le mancate politiche per fermare la febbre del Pianeta. Una grande mobilitazione che fa seguito ai #fridaysforfuture, nati dalla protesta della sedicenne Greta Thunberg a Stoccolma in occasione della scorsa COP24, che ha riscosso ampia adesione anche in Emilia-Romagna

"Sono ad oggi decine gli appuntamenti in programma nella sola giornata di venerdì. Le forme di manifestazione sono le più disparate: chi fa sit-in, chi organizza marce, chi momenti di approfondimento...l'importante è agire - sottolinea Legambiente Emilia Romagna -. I Cambiamenti Climatici, sono ormai una realtà che nel prossimo futuro comporterà radicali modificazioni degli equilibri del nostro pianeta, con importanti conseguenze per i paesi in via di sviluppo, quanto per quelli sviluppati. L'ultimo rapporto dell'IPCC ci ricorda della sempre maggiore difficoltà a mantenere l'incremento della temperatura globale entro 1,5°C, soglia oltre la quale i nostri equilibri ecologici verranno messi a dura prova".

“E' allora arrivato il momento di scendere in piazza per chiedere seri impegni politici, anche locali, nella lotta e nella mitigazione dei Cambiamenti Climatici – dichiara Legambiente - intervenendo sulla decarbonizzazione dei trasporti, sulla tutela verde, sul consumo di suolo, sullo stop all'estrazione di idrocarburi...; impegni che portino ad un abbandono definitivo dei combustibili fossili ed un miglioramento della salute ambientale. Un appello ancora più forte e determinante, se dettato dalle nuove generazioni.”

Per questo motivo anche l’associazione ambientalista sarà impegnata su più fronti a livello locale sostenendo, partecipando oppure organizzando i “Fridays for Future” sui vari territori.

Di seguito le principali iniziative di piazza a Ravenna, Faenza e Lugo:

· Ravenna: sciopero per il clima venerdì 15 marzo dalle ore 9:30 alle 13 in Piazza del Popolo con workshop interattivo sui temi ambientali della città

· Faenza: venerdì 15 marzo 9 alle 12 in Piazza del Popolo sciopero per il clima con laboratori

· Lugo: sciopero globale per il clima venerdì 15 marzo nella mattina al Parco del Tondo.