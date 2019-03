Lascito Fabbri. Perini (AmaRavenna): a quando l'apertura della Casa di Riposo?

Daniele Perini, consigliere comunale capogruppo AmaRavenna, in un'interrogazione diretta a Sindaco e Giunta ha chiesto di avere informazioni circa l'apertura e le modalità di gestione, della struttura in via Circonvallazione Rotonda dei Goti 18 lasciata in eredità dalla Signora Maria Fabbri e destinata a diventare una casa di riposo residenziale per 26 anziani tra autosufficienti e non autosufficienti di grado lieve. La casa di riposo doveva essere intitolata alla Signora stessa e al marito Adolfo Fantini, noto violoncellista.