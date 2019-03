Controllati sulla Classicana, in auto trovano cacciaviti e tronchesi sospette: denunciati in tre

Gli accertamenti effettuati in banca dati hanno evidenziato a carico dei tre diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e per possesso di arnesi da scasso. Qualche ora prima, il quarto uomo era stato identificato da un’altra Volante mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di una sala slot di viale Randi. Nel portabagagli dell’auto condotta dal 42enne, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato due cacciaviti a taglio di grandi dimensioni e due pinze a morsetto. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato due tronchesi trovate in possesso del 23enne e del 31enne. Gli uomini sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione, compiuta dalla Polizia Scientifica attraverso la comparazione delle impronte digitali. Il 42enne e il 31enne sono stati indagati in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, il 23enne per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.