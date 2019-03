Dove va l’Europa? Ne parlano a Faenza Massimo Cacciari e Roberto Balzani

Movimento Federalista Europeo e Gioventù Federalista Europea hanno organizzato un importante incontro sull'Europa a Faenza con MASSIMO CACCIARI e ROBERTO BALZANI. Il tema: Dove va l’Europa? L'appuntamento è per giovedì 4 aprile al Cinema-Teatro Sarti in via Scaletta 10 alle ore 20,45.