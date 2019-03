Chiamata Pubblica per il Purgatorio di Marco Martinelli e Ermanna Montanari martedì 26 marzo

Martedì 26 marzo alle ore 20 al Teatro Rasi di Ravenna nuovo incontro operativo per chi desidera partecipare alla realizzazione di PURGATORIO Chiamata Pubblica per la Divina Commedia di Dante Alighieri, seconda parte del progetto La Divina Commedia: 2017-2021, di Marco Martinelli e Ermanna Montanari. Una coproduzione Ravenna Festival-Teatro Alighieri e Fondazione Matera-Basilicata 2019 in collaborazione con Teatro delle Albe-Ravenna Teatro, che sarà in scena nel programma del Festival dal 25 giugno al 14 luglio 2019.

Tutti i cittadini, senza limiti di numero, lingua o preparazione specifica, sono invitati a partecipare alla realizzazione della messa in scena.

«Il Purgatorio è la cantica del ricominciare. Si può ricominciare? Dopo un fallimento, una sconfitta, una delusione? Ce la facciamo, a cavarci dalla bocca quell’amaro che sa di morte, a ritrovare il gusto della vita? Si può ancora sorridere, dopo che l’angoscia ci ha serrato il cuore con le sue tenaglie, fin quasi ad arrestarlo? Si può uscire da quell’inferno che è diventata l’esistenza? Certo che si può. - dicono Marco Martinelli e Ermanna Montanari - È come ritornare sui banchi di scuola, in prima elementare, e apprendere una lingua nuova. Hai sfogliato il catalogo di tutte le violenze e di tutti gli orrori, hai scrutato nel buio di tutti quei volti malvagi che sono il tuo volto, ora apprendi l’alfabeto della compassione. Come per Inferno, anche quest’anno faremo della Divina Commedia un’azione corale politica: politica perché chiama a raccolta tutta la polis, politica perché capace di critica radicale allo stato delle cose, politica perché l’Italia è “serva” oggi come lo era sette secoli fa.»

Per chi volesse approfondire le tematiche dantesche consigliamo l’ascolto delle registrazioni audio degli incontri del Cantiere Dante disponibili sul sito del Teatro delle Albe.

Le iscrizioni sono ancora aperte e potete inoltrare le informazioni sulla Chiamata Pubblica a tutti coloro che pensate possano essere interessati.

PURGATORIO: dal 25 giugno al 14 luglio (ogni giorno tranne il lunedì) ore 20 dalla Tomba di Dante al Giardino del Teatro Rasi.

