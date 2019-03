40° anniversario scomparsa di Ugo La Malfa. A Ravenna incontro con l'onorevole Giorgio La Malfa

Oggi, martedì 26 marzo, ricorre il 40° anniversario della scomparsa di Ugo La Malfa. I Repubblicani di Ravenna ricordano il leader che portò idee nuove nel vecchio partito di ispirazione mazziniana con un appuntamento nell’ultima sezione in cui Ugo fu ospite a Ravenna nel dicembre 1978 in occasione del 15° Congresso dell’Unione Comunale. Venerdì 29 marzo, data che coincide con i funerali di Stato, al Circolo Doveri e Diritti in via Monfalcone, 12 a Ravenna, a partire dalle ore 17,30, il Direttore de La Voce di Romagna, Letizia Magnani, intervisterà l’onorevole Giorgio La Malfa su “L’attualità del pensiero di Ugo La Malfa a 40 anni dalla morte”.