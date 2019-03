Convegni. “Perché molti preti non si vestono più da preti?” Se ne discute ai Galletti Abbiosi

“Perché molti preti non si vestono più da preti?” è il titolo del convegno che si terrà oggi, venerdì 29 marzo, alle ore 21, presso l’Ostello Galletti Abbiosi (via di Roma n. 140 – Ravenna) per la presentazione del libro «La talare sacerdotale. Segno di fedeltà a Cristo e di rinuncia al mondo» di monsignor Michele De Santi, cancelliere e moderatore della Curia arcivescovile di Genova e direttore spirituale del Seminario “Benedetto XV” di Genova.