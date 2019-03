“Punto bizantino e punto croce” al Salone dei Mosaici con Renato Parolin e Ravenna Centro Storico

L’associazione Ravenna Centro Storico organizza una due giorni sabato e domenica prossimi 30 e 31 marzo presso il Salone dei Mosaici di Piazza Kennedy a Ravenna. Dopo 10 giorni in bella vista presso le vetrine del “Private Banking” (ex Negozio Bubani) della Cassa di Piazza del Popolo, dove è stata ospitata la mostra dedicata al “punto bizantino e punto croce”, sabato dalle ore 14 e poi per tutta la giornata di domenica il Salone dei Mosaici farà da splendida e prestigiosa cornice ad un incontro con l’autore Renato Parolin, che promette di portare a Ravenna appassionati provenienti da tutta la penisola.

Ma chi è questo Renato Parolin, personaggio carismatico sconosciuto all'uomo comune ma così noto nel mondo del ricamo e del punto croce? Veneto di Bassano del Grappa, Renato classe 1964, da ragazzo amava restare accanto alle nonne Isetta e Ida mentre lavoravano a maglia o all'uncinetto in giardino durante le belle giornate. Questa esperienza infantile ha influenzato l’artista, che ha poi iniziato a dedicarsi all’antica tecnica del punto croce fino a farne la propria ragione di vita, una passione che lo ha reso una autorità in materia, tanto che ora non esiste zona di Italia che non abbia suoi estimatori: la sua instancabile produzione di schemi per il punto croce lo ha reso infatti famoso non solo in Italia ma nel mondo intero.

Grazie alla disponibilità dell'artista sarà quindi possibile, sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 incontrarlo e parlare con lui direttamente, approfittando della sua empatia per dare un occhiata ai suoi lavori e perchè no, alla straordinaria cornice offerta dal salone dei mosaici, un occasione che ci riempie di orgoglio per la passione con cui quotidianamente, dal giorno dell'annuncio dell'evento, siamo stati contattai da appassionati ed amici. Ma Ravenna Centro Storico ha voluto fare di più, e per testimoniare l'amore per la propria città ha deciso di offrire gratuitamente a ravennati e turisti due esclusive visite guidate in compagnia di Paola Novara, alla scoperta delle "trine di marmo", ovvero il legame fra trine e mosaici, sculture e marmi, che si svolgeranno sabaro alle ore 15 e domenica alle ore 10 ed alle quali è possibile partecipare inviando una mail di prenotazione all'indirizzo racentrostorico@gmail.com.