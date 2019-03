Foodraising. Al Ristorante Akamì arriva una serata gastronomica a sostegno di Emergency

È giunta alla sesta edizione l’iniziativa #100cene, che coniuga l’amore per la buona cucina a quello per le giuste cause. Durante il mese di marzo, in tutta Italia, le #100cene vedranno coinvolti cuochi, ristoratori, buongustai, volontari e affezionati a sostegno del Programma Italia di Emergency. A Ravenna, Emergency aspetta tutti presso il Ristorante Akamì in Darsena Pop Up domani, domenica 31 marzo alle ore 20.00. Nei locali aderenti, i gruppi volontari del territorio organizzano serate dedicate a Emergency che saranno l’occasione non solo per bere e mangiar bene in compagnia, ma anche per incontrare lo staff dell’organizzazione e conoscere da vicino il nostro lavoro.