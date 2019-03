RUGBY / Domani allo Stadio di Cesena il Romagna RFC riceve il Vasari Rugby Arezzo

Domani, domenica 31 marzo, allo Stadio del Rugby di Cesena il Romagna RFC scenderà in campo contro il Vasari Rugby Arezzo . Tornati in vetta alla classifica al fianco del Civitavecchia, grazie al successo pieno maturato a Siena, i galletti dovranno difendere il primo posto nell’appuntamento casalingo con il Vasari, in programma alle 15:30.

Sarà un confronto testa-coda quello in scena allo Stadio del Rugby di Cesena, perchè la squadra toscana è relegata in fondo alla classifica, a -7, essendo ancora a secco di vittorie e con 8 punti di penalizzazione da scontare. Numeri che non devono trarre in inganno, ripensando anche al colpaccio fatto l’anno scorso dal Vasari nel girone d’andata, unico successo in terra romagnola per gli aretini dopo tanti anni di confronti tutti all’appannaggio dei galletti. Il Vasari è la squadra che il Romagna ha incrociato più spesso e domani sarà il confronto numero 20 tra le due formazioni. Una partita da affrontare con l’atteggiamento giusto, per arrivare nelle migliori condizioni allo scontro diretto con il Civitavecchia in programma il 7 aprile.

Arbitro designato per la partita è Dario Marzetta.

Sono convocati 25 giocatori: Baldassarri, Bertoni, Bissoni, Buzzone, Caminati, Coppola, Di Lena, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Greene, Lamptey, Maffi, Manuzi, Maroncelli, Onofri, Pierozzi, Pirini, Scermino, Sgarzi, Strada, Tauro, Velato, Villani.

Anche il Romagna Under 18 domani scenderà sul campo di casa, alle 13:30, per l’incontro con i Cavalieri Prato Sesto, ultimo appuntamento del campionato Elite. Una prova ostica per i galletti che, settimi con 33 punti, dovranno vedersela con una delle squadre protagoniste del girone, terza e già qualificata alla fase nazionale del campionato.

Domani pomeriggio lo Stadio del Rugby di Cesena ospiterà anche il banchetto dei volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo - dove sarà possibile trovare le uova di Pasqua Solidali IOR per sostenere la ricerca oncologica in Romagna.





Campionato di Serie B – XVII giornata:

Romagna-Vasari Arezzo

Livorno-Modena

Jesi-Civitavecchia

Florentia-Parma

Reno Bologna-CUS Siena

Amatori Parma-Arieti Rieti





Classifica: Civitavecchia e Romagna 70, Florentia 68, Livorno 57, Parma 1931 47, Modena 45, Amatori Parma 38, Jesi 35, CUS Siena 21, Arieti Rieti 15, Reno Bologna 12, Vasari Arezzo -7