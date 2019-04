NUOTO / Il Circolo Subacqueo Ravennate UISP si fa onore anche al meeting di apnea a Torino

A Torino si è svolta, domenica 31 marzo, la Taravana, meeting di apnea in "amichevole competitività", ideata 11 anni fa dal Circolo Subacqueo Ravennate, e che ora si svolge anche in Liguria, Friuli, Toscana, oltre che Emilia Romagna e Piemonte.

Ottime le prestazione di Giada Cardone, 1^ classificata apnea dinamica e assoluta donne; Martina Piaggesi 1^ classificata apnea statica donna; Giuseppe Donnaloia 2° classificato assoluto e componente della squadra 2^ classificata; Gianluca Sintoni componente della squadra 1^ classificata; Francesco Borsi Giunchi componente della squadra 2^ classificata; Anna Donati e Martina Piaggesi, componenti della squadra 3^ classificata; Andrea Donati (classe 2010) atleta più giovane.



La squadra Ravennate contava anche Liana Baldinu e Federico Donati, già vincitori a Castiglioncello (Li) nel settembre scorso e Dario Gerbella alla sua prima competizione.



Gli atleti erano seguiti da Lorenzo Minguzzi e dall'Istruttore/Allenatore Alessandro Guerrini che hanno coordinato anche l'assistenza in acqua.

Da segnalare la scelta di Federico Donati e Francesco Borsi Giunchi di gareggiare a rana e non con le classiche pinne lunghe, realizzando quindi una prestazione inferiore a quanto avrebbero potuto fare.

Questa scelta rispecchia completamente lo spirito di Taravana, in cui, ogni atleta deve sentirsi libero di immergersi come più desidera, smarcandosi dagli "obblighi" della massima prestazione a tutti i costi.