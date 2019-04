Il Mar ospita Digita, manifestazione dedicata alla divulgazione scientifica e alla cultura digitale

Il sabato pomeriggio comincia alle ore 15.00 con un incontro sui big data dallo spazio con la visione dall’Agenzia Spaziale Europea di Angela Corbari di Studiomapp e la visione da astrofilo di Paolo Morini. Daranno risposta alla domanda che tutti ci poniamo: ora che abbiamo un numero inimmaginabile di dati sulla terra e sullo spazio, cosa ne facciamo?

Contemporaneamente alle conferenze saranno allestiti laboratori per bambini e ragazzi, molti dei quali su prenotazione. Sono laboratori di 50 minuti finalizzati a sperimentare e scoprire nuove dimensioni della scienza quotidiana.

Tra tutti i laboratori, quest’anno, grazie alla partnership con la Cooperativa San Vitale Ravenna, associazione ANGSA Ravenna e Associazione Italiana Dislessia, dentro a Digita ci sarà l'opportunità di promuovere la conoscenza del funzionamento cognitivo e di elaborazione dell'esperienza nella dislessia e nell'autismo. Per prenotare: https://bit.ly/2I8okgR

DIGITA punta ad essere una fiera della scienza che parla al grande pubblico delle famiglie, con l’ambizione di portare la cultura digitale fin nelle discussioni domestiche per riuscire ad incidere sulle scelte formative delle famiglie, lasciando un segno negli anni attraverso laboratori, conferenze, corsi di formazione e spettacoli.

DIGITA è un progetto multiforme che entra nelle scuole, nelle aziende e soprattutto al Mar insieme a partner importanti del territorio come l’Università di Bologna l’Istat, l’ITIS Nullo Baldini, il Liceo Scientifico Statale Oriani, Libera Università delle Donne, Tecnopolo, ARAR Planetario di Ravenna, Agenda Digitale, ISTAT.

All’interno del progetto ha trovato un posto d’onore l’alternanza scuola-lavoro sviluppata con il liceo scientifico e con il supporto dell’università e di importanti aziende del territorio che renderanno gli studenti della 4°scienze applicate protagonisti di 6 laboratori di divulgazione scientifica per tutti i partecipanti di Digita.

L’Itis, partecipante pioniere già nel 2017 e 2018, conferma la sua presenza con diversi laboratori sviluppati in sinergia tra il corpo docente e gli studenti.