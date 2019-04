Arriva a conclusione il progetto "Unijunior - conoscere per crescere"

Tanti gli argomenti trattati, in un programma che ha incluso sia discipline scientifiche (quali chimica, fisiologia, ingegneria, ecologia) che quelle umanistiche (archeologia, diritto, lettere). La giornata conclusiva di Unijunior sarà un momento ricco di emozioni. Dopo i saluti istituzionali da parte delle autorità cittadine, i giovanissimi studenti riceveranno il diploma in “Dottori e Dottoresse Unijunior” alla presenza dei professori e dei ricercatori e della Presidente del Campus prof.ssa Elena Fabbri.



A seguire verrà presentato uno spettacolo teatrale della compagnia Teatrino Alambicco – Leo Scienza i cui lavori coniugano comicità, poesia e momenti di interazione con il pubblico, divertendo piccoli e adulti. L’avventura con Unijunior prosegue in modo sempre più soddisfacente, – esordisce la Prof.ssa Elena Fabbri - promuovere nei più piccoli l’interesse verso lo studio, la formazione e la ricerca universitaria, è diventato oramai un principio irrinunciabile per il Campus e per i docenti e i ricercatori della sede.



La festa finale rappresenta il coronamento del lavoro di tutti e la piena soddisfazione da parte dei bambini che hanno partecipato in modo così attivo ed entusiasta a tutti gli appuntamenti. L'Associazione Leo Scienza, i professori ed i ricercatori del Campus di Ravenna sono lieti di avere offerto occasioni di conoscenza e di divulgazione scientifica; sono inoltre orgogliosi del rinnovato successo della terza edizione svoltasi a Ravenna.