Classis Ravenna. Al Museo si è parlato di medicina con l’Accademia degli Incamminati di Modigliana

Gli esperti dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana sono venuti in trasferta al Museo Classis Ravenna oggi, sabato 6 aprile, per l’annuale Tornata di primavera. Si è parlato del tema: “La Medicina tra Arte e Scienza – La musica è l’arte che è più vicina alle lacrime ed alla memoria”, citazione da Oscar Wilde. I lavori sono stati aperti dal presidente Venerino Poletti e dalla consigliera Patrizia Ravagli e sono iniziati con la consegna del “Vincastro d’Argento – Premio ad una vita”, questa volta destinato al professor Francesco Agnati, laureato in medicina e farmacia, studioso di fama internazionale che ha relazionato su: “Le neuroscienze ed il concetto di teatro interiore”.