I Sabati del Moog. Mirko Dadich e Antonella Perazza compiono un’indagine sulla street art

La risposta spetta a Mirko Dadich, artista visivo e organizzatore di eventi artistici, accompagnato da Antonella Perazza, docente di Storia dell'arte, curatrice e organizzatrice di mostre di arte contemporanea.



Un’esplorazione del panorama dell’Arte Urbana in Italia, dai grandi festival agli eventi non istituzionali e spontanei che da sempre caratterizzano questa corrente artistica. Con l'ausilio di immagini, video e documenti, Mirko Dadich e Antonella Perazza cercheranno di delineare il percorso della Street Art, per capire i suoi limiti, le sue potenzialità e il suo modo unico di interpretare la vita quotidiana.



Docente di Storia dell’Arte, Antonella Perazza è anche curatrice e organizzatrice di mostre di Arte Contemporanea. Nel 2017 è infatti tra le curatrici della mostra Ram al Museo d'Arte di Ravenna, mentre per diversi anni si è occupata dell'organizzazione del Festival di Urban Art a Ravenna e in Abruzzo.



Mirko Dadich è artista visivo, scrittore e organizzatore di eventi artistici. Nato a Ravenna nel 1985, Dadich nutre fin da bambino una viscerale passione per la fantascienza e negli anni ha pubblicato diverse poesie e racconti.



Ingresso libero.