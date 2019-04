Canottieri Ravenna: gara di solidarietà per l’evento CamminiAmo Attivi e Fattivi

Domenica 7 aprile la Standiana non ha ospitato gare di canottaggio, ma una gara di solidarietà. Infatti, la Canottieri Ravenna ha accolto la seconda edizione dell’evento “CamminiAmo Attivi e Fattivi”, passeggiata ludica e motoria di solidarietà, organizzata dal Lions Club Ravenna Romagna Padusa. L’evento è servito a raccogliere fondi per l’associazione “Per una solidarietà fattiva onlus”, che sostiene le esigenze delle famiglie di ragazzi disabili con una serie di attività riabilitative e ludico-sportive.

La Canottieri ha messo a disposizione tutta l’area del bacino della Standiana che è stato teatro di una serie di attività dedicate ad adulti e bambini. L’associazione Trail Romagna ha guidato le persone accorse all’evento lungo il lago della Standiana in una camminata di fitwalking e nordic walking. Le associazioni Agesci e Perepè Tazum Clown Terapia hanno intrattenuto i bambini con giochi e musica. I 350 partecipanti hanno poi ripreso le energie con 100 kg di salsiccia cucinata alla brace e 80 litri di vino. La giornata si è conclusa con una esibizione dei cani di salvataggio della SICS Sezione Veneto / Emilia Romagna.

"Non ci sono aggettivi per ringraziare tutti i presenti” ha dichiarato Stefano Sansovini, presidente del Lions Club Ravenna Romagna Padusa, “e soprattutto tutti coloro che si sono adoperati ed hanno lavorato per l’organizzazione che è stata impeccabile... grazie". La gara di beneficienza dei presenti ha portato ad un ricavato netto di 3.534,00 euro, più 235,00 euro di vendita del vino: il tutto devoluto all’associazione “Per una solidarietà fattiva onlus”.