Scippatore seriale. Accusato di rubare borse dai cestini delle bici in centro a Ravenna: arrestato

La Polizia di stato ha arrestato un uomo accusato di essere lo scippatore seriale che aveva compiuto tre furti con strappo, tra la metà e la fine di settembre del 2018 in centro a Ravenna, destando particolare allarme sociale. Su di lui gravano pesanti indizi. Si tratta di F. M. un 46enne italiano, originario della Toscana, pluripregiudicato, con numerosissimi precedenti analoghi. Come si ricorderà, lo scippatore seriale avvicinava in scooter le sue vittime, donne in bicicletta, alle quali strappava con destrezza la borsa contenuta nel cestino e si allontanava rapidamente.

I furti sono stati commessi il 19 settembre in via Ponte Marino, il giorno successivo in via Falier e il 23 settembre in via di Roma. In quest’ultimo caso, la vittima era caduta a terra, procurandosi lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. Anche lo scippatore era caduto dallo scooter, ferendosi a sua volta e poi abbandonando a terra il mezzo e il casco. Sul casco la polizia scientifica riuscì ad isolare un’impronta papillare, utile per eventuali comparazioni, anche se l’analisi del database non fornì immediatamente risultati. Servirà però per incastrarlo, dopo l'ultima fotosegnalazione dell'uomo a Riccione a fine settembre.



Proprio l'abbandono di casco e scooter si è rivelata la circostanza che ha dato una svolta alle indagini, perché gli agenti, sotto la sella dello scooter e nelle sue immediate vicinanze, avevano ritrovato tre cellulari, risultati poi provento di altri furti eseguiti nel ferrarese il 21 e 22 settembre, alcune siringhe monouso, che restringevano con tutta probabilità la cerchia del ricercato tra i tossicodipendenti e uno scontrino fiscale relativo ad alcuni acquisti di poco conto (alcuni succhi di frutta) effettuati in un supermercato di Ferrara pochi giorni prima.





Da questo dettaglio gli agenti sono partiti per identificare lo scippatore: controllando infatti i filmati delle videocamere di sorveglianza del supermercato in questione, sono riusciti a isolare alcune immagini, sottoposte poi a confronto con le fotosegnalazioni del database delle forze dell’ordine attraverso il sistema SARI (sistema automatico riconoscimento immagini) della polizia scientifica, operazione che ha dato riscontri schiaccianti.



L’uomo ripreso dalle videocamere di sorveglianza del supermercato condivideva dettagli identificativi estremamente precisi con le foto di un uomo presenti nel database della polizia. Tra questi, alcuni tatuaggi sul collo, un segno sulla mano destra e un grosso bernoccolo sul sopracciglio, che ritornava anche nell’ultima fotosegnalazione effettuata appena 3 giorni dopo la visita al supermercato, dalla polizia di Rimini. Gli agenti riminesi avevano infatti incontrato l’uomo durante le normali attività di controllo in stazione a Riccione e lo avevano arrestato per il reato di evasione, conducendolo in carcere per finire di scontare la pena residua.





Risultava infatti evaso il 30 agosto 2018, mentre si trovava agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico a Pisa, sua città di residenza. I reati per i quali era stato condannato erano dello stesso tipo di quelli commessi una volta evaso. Un vero e proprio “professionista” del furto con destrezza. Dopo essere riuscito a manomettere il sistema di controllo che gli concedeva i domiciliari, si era spostato sulla Riviera Adriatica, prima a Pesaro, dove il 17 settembre aveva rubato lo scooter (un motociclo Kimco People) con cui ha commesso i successivi reati, poi nel ferrarese, dove aveva rubato, con la stessa tecnica del furto con destrezza i tre cellulari - in un caso a Copparo, il 21 settembre, negli altri a Ferrara città, entrambi il 22 -. Da qui era poi ridisceso verso Ravenna, dove, come sembra dagli indizi, aveva portato a termine i furti nei confronti delle donne in bicicletta e si era poi spostato a Riccione, dove la polizia lo ha rintracciato e arrestato.



Nei giorni scorsi la Polizia di Ravenna ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, richiesta dalla Procura della Repubblica, titolare dell’indagine la dott.ssa Lucrezia Ciriello, ed emessa due giorni fa da Gip Galanti. Al 45enne sono contestati i furti in strada commessi a Ravenna (l'accusa è di rapina e furto aggravato in continuazione) e, nel caso dei cellulari rubati nel ferrarese e dello scooter, la ricettazione, non essendo possibile dimostrare il furto.



Attualmente l’uomo si trovava in carcere a Rimini per scontare il resto della pena per cui era originariamente recluso ai domiciliari a Pisa.