GINNASTICA RITMICA / L'Edera Ravenna conquista l’ammissione alla fase nazionale Gold F.G.I

Nel weekend del 13-14 aprile si è svolta a Castelletto Sopra Ticino la fase Zonale (ex interregionale) del campionato di squadra allieve Gold FGI zona tecnica 2 che ha visto scendere in pedana le squadre delle regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano.

L’Edera Ravenna ha preso parte alla competizione con ben 3 squadre, ognuna nelle diverse categorie di gara e conquistando ottimi risultati.

Oro e titolo di Campionesse di Zona Tecnica per la squadra delle più piccole, nella categoria Gold 3 composta da Alice Vandini, Aldea Pasho, Caterina Caidi e Margherita Ravaioli.

Argento e titolo di Vicecampionesse di zona Tecnica per la squadra nella categoria Gold 2 composta da Linda Balzani, Bianca Onofri, Carla Marzella, Noemi Muka, Virginia Pilato e Giulia Zanni.

Bronzo per la squadra delle più grandi nella categoria Gold 1 composta da Allegra Jakic, Matilde Oldano, Martina Pieralisi, Martina Striolo e Giorgia Vandi.



L’Edera Ravenna è stata l’unica società in gara ad aver centrato il podio in tutte e tre le categorie e grazie a questi eccellenti risultati è riuscita a ottenere la qualificazione alla fase nazionale che si terrà fra due settimane a Pescara con tutte e tre le squadre.

Grande soddisfazione quindi nelle tecniche Camilla Casadio e Sara Tiene e al mental coach Enrico Bartolini.