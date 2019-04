Under Fest festival di hip hop inaugura a Ravenna con un open dei freestyler Hydra, Reiven e Kenzie

Oggi, giovedì 18 aprile, inaugura la sesta edizione di Under Fest, festival di hip hop underground prodotto e organizzato da Associazione Culturale Il lato oscuro della costa , in collaborazione con Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, edizione articolata tra incontri, live e ospiti internazionali. Dopo l’inaugurazione della mostra "Under anno per anno", prevista per le ore 17,30, che documenta le precedenti edizioni del festival con fotografie, video e installazioni.

Si inizia con un primo open cypheranimato dai freestyler Hydra, Reiven e Kenzie (co-direttore artistico del Festival). Due incontri saranno i protagonisti della prima giornata di Under, protagonisti tre personaggi attivi fin dalle origini dell’hip hop italiano. Primo incontro “Superfly talk” con il giornalista e musicista David Nerattini, cui seguirà, alle 21, l’incontro con i due artisti, dal titolo “Legends”, personaggi che hanno segnato la storia dell’hip hop italiano dai suoi albori, fino a conquistare il panorama internazionale: Ice One eThe NextOne. La giornata, ad ingresso gratuito, terminerà con un dj set a cura di The NextOne.



Ice One inizia la sua attività di dj nel 1982, all'età di 15 anni. Già nel 1983 il suo nome risuona in tutta Italia, conquistando di diritto il titolo di pioniere dell’hip hop italiano. Nel 1994 con Il Danno, Masito Fresco e Piotta, forma Taverna Ottavo Colle, poi divenuto Colle der Fomento, coi quali, nel 1995, pubblica l’album d’esordio Odio pieno. Ha collaborato con numerosi artisti nella sua carriera, tra cui: Almamegretta, Niccolò Fabi, Tiromancino, Afrika Bambaataa, Public Enemy, Riccardo Sinigallia, 99 Posse, Assalti Frontali, Esa, Elisa, Franco Califano, Tying Tiffany, Don Diegoh, e tanti altri. Le sue canzoni sono state inserite nelle colonne sonore di: Torino Boys, Paz, Le Amiche del Cuore, Amatemi, Six Little Songs; lo stesso Ice One appare nel documentario Numero Zero – Alle origini del rap italiano.

Afrika Bambaataadice di lui “Ice One non ha seguito l’onda della nascita dell’ hip hop ma ha contribuito a formarla, per cui non posso che considerarlo uno dei padri di questa cultura. Lui c’era dai primi giorni”. The NextOne, al secolo Maurizio Cannavò, è considerato uno dei più importanti esponenti italiani della cultura hip hop mondiale. Debutta sulla scena nel 1985, vincendo il primo posto del Break-Dance World Championships della I.D.O. (International Dance Organization). Questo diede inizio ad importanti collaborazioni con grandi artisti, tra cui Afrika Bambaataa che lo accoglie nel gruppo per ballare nelle sue tournee italiane, entrando a far parte della “Universal Zulu Nation”.

Nel 1991, trasferitosi a New York, incontra i leggendari “Rock Steady Crew”, il più famoso gruppo di breakdance del panorama internazionale, e tra i responsabili della diffusione della danza hip hop nel mondo. The NextOne oggi è riconosciuto come uno dei migliori collezionisti di vinili e specialisti in Italia di black music e suoi derivati.



David Nerattini musicista, produttore, dj, digger, conduttore radiofonico e giornalista è nato a Roma nel 1969. Attivo fin dalla prima metà degli anni 80, ha fondato insieme a Riccardo Sinigallia la band 6 Suoi Ex, è stato componente del progetto La Comitiva(con Sinigallia, Ice One, Francesco Zampaglione e Dj Stile), degli I.H.C.ed attualmente è componente della band La Batteria. Ha prodotto e arrangiato brani per Colle Der Fomento, Frankie Hi-Nrg MC, Orchestra di Piazza Vittorio, Cor Veleno, Flaminio Maphia, Papa Ricky, Raf, Ustmamò, Chef Ragoo, Ghemon, Amir, Supremo73 e Matthew Marston. Ha inoltre collaborato e suonato con Franco Califano, Tiromancino, Angela Baraldi, Massimo Nunzi/Trombe Rosse, Dj Gruff, Niccolò Fabi, Max Gazzé e Daniele Silvestri.

Dal 2009 lavora per Flipper Music, il principale editore italiano di production music, per la quale ha inciso molti album di sonorizzazioni e ricopre il ruolo di produttore ed a&r. Come giornalista ha scritto per Ciao 2001, Music, Fare Musica, Rockstar, Musica Jazz, Dance Music Magazine, Aelle, Groovee nel 2003 ha fondato con Silvia Volpato la rivista Superfly. Come conduttore ed ideatore di programmi radio ha lavorato per StereoRai (era fra i conduttori dello storico Planet Rock) Radio 2 Rai, Radio Città Futura e Radio Rock. Dal 2004 è parte del team della Red Bull Music Academye conduce dal 2005 uno show mensile chiamato Extraflysu Red Bull Radio.



