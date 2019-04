Tragedia Mecnavi. Il drammaturgo Eugenio Sideri porta in scena "Lo Squalo"

Debutta il 24 aprile a Buti, in provincia di Pisa (Teatro Francesco di Bartolo, ore 21.15), lo spettacolo “Lo squalo" di Eugenio Sideri, con il quale l’autore porta in scena, fra l’altro, la tragedia della Mecnavi. A mettere in scena la pièce sarà la compagnia Krios Teatro: la regia è di Luisiana Tognarini, sul palco Marco Zazzeri.