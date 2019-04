Futuri Campioni. Intesa Bari e Atalanta conquistano i primi tornei del 2109

In un clima di grande divertimento, obiettivo principale di Futuri Campioni, al centro sportivo di Fosso Ghiaia, gremito di gente in tutti e due i giorni di gare, l’Intesa l’ha spuntata sulle altre 41 partecipanti, vincendo tutte le gare della prima fase, e poi nel girone finale, pareggiando 1-1 con l’Enotria e imponendosi per 3-0 sull'Accademia Varesina, piazzatesi nell’ordine. Poca gloria per le squadre romagnole dove il miglior piazzamento è l'undicesimo posto del Cesena.



Il campo sportivo di San Zaccaria (anche qui tribuna piena) è stato il teatro della terza edizione della Ravenna Women Cup: sedici le squadre in lizza. E’ stata l’Atalanta a portare a casa il trofeo in palio grazie ad un percorso netto nel girone iniziale, e alle due vittorie - 3-0 contro lo Sparta Praga e 2-0 contro le statunitensi dell'East Coast Rush – nella seconda fase che hanno reso ininfluente la sconfitta per 1-0 nell'ultima partita contro la Roma, giunta seconda. Per le padrone di casa della RFC Women torneo avaro di soddisfazioni.

E ora fari puntati sulla quarta edizione della Ravenna European Cup, torneo di calcio maschile riservato alla categoria Giovanissimi (anno 2004-05), che parte giovedì 25 aprile nei campi sportivi di Lido Adriano, Fosso Ghiaia e San Zaccaria. Questa manifestazione è legata all'integrazione europea con 32 squadre partecipanti: 16 italiane e altre 16 in rappresentanza di altrettanti Paesi europei.